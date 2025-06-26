Президент США заявил о готовности соглашений с ключевыми экономиками мира
Президент США Дональд Трамп сделал ряд резонансных заявлений, касающихся международной торговли и экономической политики США. сообщает РИА Новости.
Как передает Reuters, американский лидер сообщил о заключении долгожданного торгового соглашения с Китаем и анонсировал скорое подписание аналогичной сделки с Индией.
Параллельно Белый дом направил Евросоюзу новые предложения по торговому сотрудничеству.
Особое внимание Трамп уделил денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы. Президент в ультимативной форме потребовал снижения ключевой ставки, представив собственные расчеты потенциальной выгоды.
По его словам, снижение всего на 1 процентный пункт принесет экономике 300 миллиардов долларов, а более радикальные меры могут пополнить бюджет почти на триллион — «простым росчерком пера, без лишних усилий».
Детали китайского соглашения и условий будущей сделки с Индией пока не раскрываются.