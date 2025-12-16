Президент США выступит в прямом эфире в среду

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в среду вечером обратится к гражданам страны в прямом эфире, сообщает «Интерфакс» .

«Мои соотечественники-американцы, я завтра вечером выступлю с обращением к нации в прямом эфире из Белого дома в 21:00 (05:00 утра четверга мск)», — написал глава Белого дома во вторник в социальной сети Truth Social.

Трамп не уточнил тему своего выступления, однако в том же посте отметил, что прошедший год был для США «прекрасным», добавив, что «все лучшее еще впереди».

Как отмечает издание The Hill, в последнее время американский лидер стал уделять в своих публичных выступлениях больше внимания внутренней повестке, а не вопросам внешней политики. Ранее некоторые представители Республиканской партии критиковали президента за то, что он недостаточно говорит о волнующих избирателей экономических проблемах страны.

Традиционные обращения к нации из Овального кабинета обычно посвящаются ключевым вопросам государственной важности.

