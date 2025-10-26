Президент США в Куала-Лумпур присоединился к традиционному танцу
Трамп открыл саммит АСЕАН в Малайзии зажигательным танцем
Президент США Дональд Трамп сразу по прибытии в Малайзию для участия в саммите АСЕАН неожиданно присоединился к традиционному танцу встречавших его местных жителей, сообщает РИА Новости.
Кадры танца продемонстрировала прямая трансляция телеканала Magno News.
Ранее воздушное судно американского лидера, сопровождаемое в небе истребителем, приземлилось в международном аэропорту столицы Куала-Лумпур.
Этот неформальный жест стал ярким началом визита, в рамках которого Трамп примет участие в саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в статусе почетного гостя.