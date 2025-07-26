Президент США потребовал от британского премьера остановить ветряки

Трамп возмутился ветряками у своих шотландских полей для гольфа

Во время неформальной встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США Дональд Трамп неожиданно перевел разговор на тему ветряных электростанций, сообщает «КоммерсантЪ» .

Как выяснило Bloomberg, американский президент выразил резкое недовольство их расположением вблизи своих шотландских гольф-клубов.

«Вы летите и видите повсюду эти ветряки — они уродуют прекрасные поля и долины и убивают птиц… А если они в океане — портят моря», — эмоционально заявил Трамп, призвав остановить их работу.

Эпизод произошел во время частного визита Трампа в Шотландию, где он открывает свой третий гольф-клуб. Великобритания, потратившая более 1 млрд фунтов на ветроэнергетику, сталкивается с парадоксом — избыток «зеленой» энергии невозможно доставить потребителям из-за нехватки сетей, что вынуждает власти снова запускать газовые станции.