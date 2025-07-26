Президент США потребовал от британского премьера остановить ветряки
Во время неформальной встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США Дональд Трамп неожиданно перевел разговор на тему ветряных электростанций, сообщает «КоммерсантЪ».
Как выяснило Bloomberg, американский президент выразил резкое недовольство их расположением вблизи своих шотландских гольф-клубов.
«Вы летите и видите повсюду эти ветряки — они уродуют прекрасные поля и долины и убивают птиц… А если они в океане — портят моря», — эмоционально заявил Трамп, призвав остановить их работу.
Эпизод произошел во время частного визита Трампа в Шотландию, где он открывает свой третий гольф-клуб. Великобритания, потратившая более 1 млрд фунтов на ветроэнергетику, сталкивается с парадоксом — избыток «зеленой» энергии невозможно доставить потребителям из-за нехватки сетей, что вынуждает власти снова запускать газовые станции.