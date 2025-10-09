Президент США: Москва и Киев скоро придут к столу переговоров

«Это ужасная война. Она хуже, чем все со Второй мировой войны. Вы смотрите на людей, которых убивают. Это Россия и Украина. Я думаю, мы это тоже сделаем. Много причин для них это сделать. И я думаю, они скоро придут к столу переговоров», — заявил американский лидер во время встречи с главой Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.

Одновременно Трамп допустил возможность введения дополнительных санкционных мер против России в случае неудовлетворительного прогресса в урегулировании конфликта. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, президент США кратко прокомментировал: «Я могу, могу».

Это заявление прозвучало на фоне активных дипломатических усилий администрации Трампа по урегулированию нескольких международных конфликтов, включая недавно анонсированное соглашение между Израилем и ХАМАС.