Путин поблагодарил ХАМАС за освобождение семьи Труфановых

Путин провел встречу с освобожденными из плена в Газе россиянами

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Александром Труфановым — гражданином России и Израиля, недавно освобожденным из плена в секторе Газа, а также с его матерью и невестой, сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с освобожденными заложниками присутствовали видные представители российского еврейства — главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин Александр Борода. Президент РФ выразил уверенность в скорейшем освобождении остающихся в плену, отметив, что возвращение Труфановых стало возможным благодаря многолетним доверительным отношениям между Россией и палестинскими представителями.

Семья Труфановых пережила страшное испытание — во время нападения на кибуц Нир-Оз 7 октября 2023 года погиб отец семейства, а остальные члены семьи были захвачены в заложники. Первыми свободу обрели мать, бабушка и невеста Александра в ходе ноябрьско-декабрьского перемирия 2023 года. Самому Александру пришлось пройти через 500 дней заточения, что стало одним из самых длительных сроков пребывания в плену.

Его освобождение 15 февраля 2025 года вместе с двумя другими заложниками стало важной вехой в гуманитарных усилиях России на ближневосточном направлении.