Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян примет участие в саммите БРИКС
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21 октября в РФ с официальным визитом прибудет президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, сообщает пресс-служба Кремля.
На переговорах главы государства Владимира Путина с Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном планируется обсудить состояние и перспективы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе и ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Президент ОАЭ еще будет принимать участие в мероприятиях саммита БРИКС, который состоится в Казани.
XVI саммит БРИКС проведут с 22 по 24 октября. В нем будут участвовать лидеры около 30 государств мира. В этом году в организации председательствует РФ, поэтому она является хозяйкой саммита в Казани.