Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян примет участие в саммите БРИКС

На переговорах главы государства Владимира Путина с Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном планируется обсудить состояние и перспективы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе и ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Президент ОАЭ еще будет принимать участие в мероприятиях саммита БРИКС, который состоится в Казани.

XVI саммит БРИКС проведут с 22 по 24 октября. В нем будут участвовать лидеры около 30 государств мира. В этом году в организации председательствует РФ, поэтому она является хозяйкой саммита в Казани.