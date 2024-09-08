Президент Ирана предложил перенести столицу страны на южное побережье

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Столицу Ирана могут перенести из Тегерана на юг страны

Столицу Ирана по предложению президента страны Масуда Пезешкиана могут перенести из Тегерана на юг страны, пишет газета « Известия ».

По данным издания Javan Online, глава Ирана считает, что дальнейший статус Тегерана в качестве столицы вызывает сомнение по ряду причин.

Одна из причин — это логистика, при которой в Тегеран везут ресурсы с юга и затем превращают их в товары.

«Это всё больше и больше будет снижать нашу конкурентоспособность», — отметил президент Ирана, не указывая точное расположение будущей столицы.

В случае принятия предложения, все государственные учреждения и население будут переведены в новый центр государства, указано в сообщении.