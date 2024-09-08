Президент Ирана предложил перенести столицу страны на южное побережье
Столицу Ирана могут перенести из Тегерана на юг страны
Столицу Ирана по предложению президента страны Масуда Пезешкиана могут перенести из Тегерана на юг страны, пишет газета «Известия».
По данным издания Javan Online, глава Ирана считает, что дальнейший статус Тегерана в качестве столицы вызывает сомнение по ряду причин.
Одна из причин — это логистика, при которой в Тегеран везут ресурсы с юга и затем превращают их в товары.
«Это всё больше и больше будет снижать нашу конкурентоспособность», — отметил президент Ирана, не указывая точное расположение будущей столицы.
В случае принятия предложения, все государственные учреждения и население будут переведены в новый центр государства, указано в сообщении.