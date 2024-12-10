Президент Грузии рассказала о странном транспорте у ее дворца

сегодня в 14:48

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в социальных сетях заявила, что перед ее дворцом в центре Тбилиси поставили поезд. Она также поинтересовалась, кто будет ездить на этом транспорте.

«Перед дворцом Орбелиани поезд поставили… Ну, посмотрим, кто поедет!» — приводят грузинские СМИ слова Зурабишвили, также опубликовавшей фото поезда.

Грузинские журналисты утверждают, что у президентского дворца на улице Атонели поставили новогоднюю электричку. Ее установила мэрия грузинской столицы.

В Грузии 14 декабря пройдут выборы президента. Полномочия Зурабишвили истекают 16 декабря, однако она заявила, что не намерена покидать пост, поскольку «при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов».

Между тем в Грузии продолжают проходить массовые протесты.