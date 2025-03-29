Президент Бразилии не стал общаться с экс-премьером Италии из-за Зеленского

Бразильский президент Лула да Силва не стал общаться с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, который приехал по просьбе главы Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал д’Алема, его заявление передала La Repubblica, сообщает РИА Новости .

Бывший политик отметил, что он приехал на встречу. Однако Лула чуть ли не выгнал его.

Бразильский президент сказал, что Украина — проблема Соединенных Штатов. Они должны разбираться с Киевом. Силва же хочет сфокусироваться на Палестине.

Д’Алема рассказал, что Зеленский попросил его поговорить с главами Бразилии и Китая, обсудить поддержку. На Украине понимают, что США через некоторое время перестанут поддерживать ВСУ, а страны ЕС не обладают достаточной надежностью для этих целей.

Д’Алема был премьером Италии с 1998 по 2000 год. Также он был заместителем главы государства и министром иностранных дел страны с 2006 по 2008 годы.