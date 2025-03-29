Президент Бразилии не стал общаться с экс-премьером Италии из-за Зеленского
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Бразильский президент Лула да Силва не стал общаться с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, который приехал по просьбе главы Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал д’Алема, его заявление передала La Repubblica, сообщает РИА Новости.
Бывший политик отметил, что он приехал на встречу. Однако Лула чуть ли не выгнал его.
Бразильский президент сказал, что Украина — проблема Соединенных Штатов. Они должны разбираться с Киевом. Силва же хочет сфокусироваться на Палестине.
Д’Алема рассказал, что Зеленский попросил его поговорить с главами Бразилии и Китая, обсудить поддержку. На Украине понимают, что США через некоторое время перестанут поддерживать ВСУ, а страны ЕС не обладают достаточной надежностью для этих целей.
Д’Алема был премьером Италии с 1998 по 2000 год. Также он был заместителем главы государства и министром иностранных дел страны с 2006 по 2008 годы.