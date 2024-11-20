Президент Бразилии досрочно согласовал заявление G20 по Украине
Представители ряда европейских стран были недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы утвердить коммюнике по Украине без них, сообщает РИА Новости сл ссылкой на Reuters.
«Коммюнике обычно публикуется в конце саммита, но Лула решил утвердить текст, когда лидеров Франции, Германии и Соединенных Штатов не было в комнате», — рассказали изданию неназванные дипломаты.
В публикации утверждается, что президент Франции Эммануэль Макрон и другие представители Европы якобы настаивал на более резких формулировках в отношении конфликта на Украине.
Бразилия, председательствующая на саммите G20, настояла на принятии документа, чтобы не сорвать его подписание из-за принципиальных разногласий сторон.
Российскую делегацию на саммит «Большой двадцатки» возглавлял глава МИД Сергей Лавров.