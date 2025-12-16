Президент Белоруссии высказался о США и Венесуэле

«Абсолютно убежден, что все вопросы, все пожелания Соединенных Штатов Америки можно сегодня решить абсолютно мирным путем… Война ни к чему не приведет. Вчера я Джону Коулу (спецпосланнику США по Белоруссии — ред.) об этом говорил. Я ему сказал, это будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться», — заявил белорусский лидер.

Интервью брала ведущая канала Грета Конвей Ван Састерен, супруга спецпосланника США Джона Коула, с которым Лукашенко проводил встречи в Минске 12 и 13 декабря.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.