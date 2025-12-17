Президент Беларуси объяснил американцам, почему Россия начала СВО

В беседе с американским телеканалом Newsmax президент Республики Беларусь Александр Лукашенко изложил свое видение причин, побудивших Россию к проведению специальной военной операции на Украине, сообщает «Царьград» .

«Если бы в Мексике начали заставлять американцев, которые там живут, разговаривать на испанском языке, а их детей — придавливать в школе, чтобы они разговаривали только на испанском? А не дай Бог где-нибудь в доме сожгли американцев? Вы бы как поступили?» — спросил он у журналистки.

По его словам, в таком случае Америка сделала бы все возможное, чтобы полностью уничтожить Мексику.

«Если ты живешь рядом со спящим медведем — не буди его», — заключил белорусский лидер.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.