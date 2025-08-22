Президент Азербайджана заявил о наращивании военной мощи
Алиев призвал Азербайджан быть готовым к войне в любой момент
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед жителями Кяльбаджара, заявил о необходимости постоянной готовности страны к войне, сообщает«Интерфакс».
Он подчеркнул, что непредсказуемость глобальных процессов требует от Азербайджана укрепления обороноспособности.
«Гарант безопасности страны — сам Азербайджан», — отметил Алиев, добавив, что после второй Карабахской войны 2020 года вооружённые силы значительно усилены.
При этом президент акцентировал приверженность мирной политике, отметив, что Баку не стремится к конфликту.