«Превзошли нацистов»: Мединский оценил отношение Киева к истории

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что власти Украины в своей трактовке истории стремятся уничтожить все связи с Россией. Они изживают общее прошлое, культуру и язык, сообщает kp.ru .

«Напомню: если вам мешают памятники, если вам мешает язык, если вам мешают праздники, если вам мешает история, если вам мешают названия городов и улиц, то это значит, что вы строите свое государство на чужой территории», — сказал Мединский.

Он напомнил, что в августе Киев официально объявил свою преемственность от подразделений СС и сторонников Бандеры, а фашистским крестам присвоил статус государственных наград.

Причину такого поведения политический деятель видит в захвате этой страны «нравственно чуждыми силами», которые создают на ее территории «инопланетную цивилизацию».

