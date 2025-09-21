Превращается в Байдена: Трамп опять перепутал название Азербайджана

сегодня в 14:03

Трамп назвал Азербайджан Камбоджей, рассуждая о конфликте с Арменией

Американский президент Дональд Трамп снова допустил географическую ошибку. На пресс-конференции он сказал, что положил конец «ужасной войне» между Камбоджей и Арменией, вероятно, подразумевая Азербайджан, сообщает Life.ru .

Трамп сказал, что США завершили конфликт, который сложно было закончить.

«Камбоджа и Армения – ужасная война!» — сказал президент США.

Также Трамп заявил, что якобы остановил конфликты между Косово и Сербией, Ираном и Израилем, Египтом и Эфиопией.

