Премьер Венгрии Орбан заявил, что на Запад больше не стоит равняться

сегодня в 16:06

Орбан: Запад больше не является моделью для подражания

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в соцсетях, что Запад больше не может рассматриваться в качестве модели для подражания. Есть пути и лучше, сообщает ТАСС .

Западу необходима политическая и интеллектуальная смелость, чтобы согласиться с высказыванием — он перестал быть образцом для подражания, отметил политик. ЕС находится «на грани». Кругом у экономического блока долги и миграция.

По словам политика, также увеличился уровень насилия. Еще Евросоюз ведет провальную политику, считает Орбан.

Венгрия продолжает придерживаться своих убеждений. Страна отказывается от мигрантов. Также в государстве поддерживают семьи. Все, кто готов работать, получат возможность делать это, заключил Орбан.

