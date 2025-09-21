Премьер Венгрии Орбан заявил, что на Запад больше не стоит равняться
Фото - © РИА Новости, Валерий Шарифулин
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в соцсетях, что Запад больше не может рассматриваться в качестве модели для подражания. Есть пути и лучше, сообщает ТАСС.
Западу необходима политическая и интеллектуальная смелость, чтобы согласиться с высказыванием — он перестал быть образцом для подражания, отметил политик. ЕС находится «на грани». Кругом у экономического блока долги и миграция.
По словам политика, также увеличился уровень насилия. Еще Евросоюз ведет провальную политику, считает Орбан.
Венгрия продолжает придерживаться своих убеждений. Страна отказывается от мигрантов. Также в государстве поддерживают семьи. Все, кто готов работать, получат возможность делать это, заключил Орбан.
