сегодня в 23:15

Путин и Фицо обсудили восстановление отношений и энергетическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, прибывшим в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы, сообщает РИА Новости .

Встреча состоялась после Парада Победы на Красной площади и стала знаковым событием на фоне охлаждения отношений России и ЕС.

Владимир Путин выразил благодарность словацкому премьеру за визит, несмотря на политическое давление.

«Те, кто пытался задержать Фицо, убедились, что этого лучше не делать», — отметил российский лидер.

Президент поддержал инициативу Братиславы по установке памятника маршалу Коневу, предложив помощь в реализации проекта. Критикуя предыдущее руководство Словакии, Путин указал на последствия следования «линии коллективного Запада», приведшие к ухудшению двусторонних отношений, и заверил в готовности России способствовать их восстановлению.

Роберт Фицо в ходе переговоров занял принципиальную позицию, заявив о готовности Словакии использовать право вето против запрета поставок российских энергоресурсов в ЕС.

«Санкции против России не работают и наносят ущерб Европе», — подчеркнул словацкий премьер, особо отметив важность сотрудничества в сфере мирного атома.

Фицо резко осудил попытки ЕС воспрепятствовать его визиту, назвав их «детской шуткой», и выступил против политики изоляции: «Отвергаю, чтобы Евросоюз возводил новый „железный занавес“». Свой приезд в Москву он охарактеризовал как «протянутую руку» через искусственные барьеры.

Визит Фицо стал редким примером прямого диалога между Россией и страной ЕС в текущих условиях. Позиция Словакии, особенно в энергетической сфере, может оказать влияние на дальнейшие решения Евросоюза, где нарастают разногласия по вопросам санкционной политики и энергобезопасности.