Премьер Нидерландов заявил о «ледяной» атмосфере саммита ЕС
Премьер Нидерландов Роб Йеттен описал переговоры в Брюсселе как напряженные
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сообщил о напряженной и «ледяной» атмосфере на саммите Евросоюза в Брюсселе. Переговоры сопровождались неловким молчанием и затяжными паузами, сообщает «Царьград».
Саммит Европейского союза, прошедший в четверг в Брюсселе, отличался напряженной обстановкой. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, слова которого приводит издание Politico.
«Атмосфера в зале временами была „ледяной“ и сопровождалась неловким молчанием», — заявил Йеттен.
По его словам, возникавшие паузы создавали ощутимый дискомфорт для высокопоставленных участников встречи. Дискуссии проходили с продолжительными перерывами и без активного обмена репликами.
