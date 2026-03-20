Премьер Нидерландов заявил о «ледяной» атмосфере саммита ЕС

сегодня в 16:15

Премьер Нидерландов Роб Йеттен описал переговоры в Брюсселе как напряженные

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сообщил о напряженной и «ледяной» атмосфере на саммите Евросоюза в Брюсселе. Переговоры сопровождались неловким молчанием и затяжными паузами, сообщает «Царьград» .

Саммит Европейского союза, прошедший в четверг в Брюсселе, отличался напряженной обстановкой. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, слова которого приводит издание Politico.

«Атмосфера в зале временами была „ледяной“ и сопровождалась неловким молчанием», — заявил Йеттен.

По его словам, возникавшие паузы создавали ощутимый дискомфорт для высокопоставленных участников встречи. Дискуссии проходили с продолжительными перерывами и без активного обмена репликами.

