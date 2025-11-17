Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью европейским СМИ заявил, что не рассматривает возможность присоединения украинского Закарпатья к Венгрии. Он назвал такие предложения авантюрой, сообщает «Царьград» .

Орбан в ходе интервью с генеральным директором медиаконцерна Axel Springer Матиасом Депфнером отверг идею присоединения украинского Закарпатья к Венгрии. На вопрос, как бы он поступил, если бы президент России Владимир Путин предложил ему эти территории, Орбан ответил, что подобные попытки уже предпринимались в прошлом, но не увенчались успехом.

«Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли», — заметил Орбан, напомнив о роли Венгрии во Второй мировой войне.

Он подчеркнул, что считает попытку забрать Закарпатье авантюрой, в которую не намерен ввязываться.

В ходе беседы также обсуждались слухи и пророчества о возможном разделе Украины между соседними странами. Орбан отметил, что Будапешт всегда позиционировал себя как часть западной цивилизации, несмотря на важность отношений с Россией. Ранее подобные сценарии раздела Украины высказывались как политиками, так и различными предсказателями, однако венгерский премьер отверг эти предположения как несостоятельные.

