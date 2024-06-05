Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку

сегодня в 13:55

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, занимающий свой пост с 2014 года, подал в отставку вместе с правительством, сообщает РБК .

В пресс-службе кабмина Индии заявили, что Моди встретился с главой государства Драупади Мурму и вместе с Советом министров подал заявление об отставке.

Президент принял отставку, но попросил Моди и министров доработать до момента, когда в должность вступит новое правительство.

В июне в Индии завершились парламентские выборы. В них приняли участие 642 млн человек. Партия Моди «Бхаратия джаната парти» получила большинство мест, однако при этом показала самые плохие результаты за 15 лет работы.

СМИ сообщают, что с высокой вероятностью Моди пойдет на третий премьерский срок. Его отставка носит технический характер.