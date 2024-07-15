Премьер-министр Эстонии Каллас ушла в отставку, она возглавит Евродипломатию

сегодня в 14:36

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку вместе с правительством

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку. Ранее Каллас выбрали руководителем службы дипломатии Евросоюза, сообщает Life.ru со ссылкой на эстонские СМИ.

Глава эстонского правительства уже передала заявление об отставке президенту Алару Карису. Каллас и ее правительство продолжат исполнять свои обязанности до момента, пока новый кабинет министров не вступит в должность.

Премьер-министр и ее кабмин подали в отставку на внеочередном правительственном заседании.

В ближайшие 5 лет Кая Каллас будет руководить Евродипломатией. Главой Евросовета ранее избрали экс-премьера Португалии Антониу Кошту, а председателем Еврокомиссии продолжит оставаться Урсула фон дер Ляйен.

