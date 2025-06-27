Премьер Карни: будем защищать интересы канадцев в переговорах с США

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о продолжении торговых переговоров с США, несмотря на резкое заявление американского президента Дональда Трампа о прекращении диалога, сообщает РИА Новости .

«Мы будем защищать интересы канадцев», — подчеркнул Карни, отметив при этом отсутствие контактов с американским президентом после инцидента.

При этом канадский премьер уклонился от ответа на вопрос о возможной отмене налога на цифровые услуги, который стал камнем преткновения в отношениях двух стран.

Ранее Трамп назвал этот налог «вопиющим нападением» на американские компании и пообещал ввести ответные меры.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация может привести к затяжному торговому конфликту, способному серьезно повлиять на экономические отношения между странами, объем товарооборота которых превышает 700 миллиардов долларов в год. Особую озабоченность канадского бизнес-сообщества вызывает вероятность введения США целевых пошлин на ключевые статьи экспорта, включая автомобили и алюминий.

