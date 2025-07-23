Премьер Японии Сигэру Исиба опроверг слухи о предстоящей отставке

В Сети распространилась информация, что якобы премьер Японии Сигэру Исиба в ближайшее время покинет занимаемый пост. Однако позднее он опроверг слухи о своей возможной отставке, о которых писали японские медиа, сообщет РИА Новости .

По данным японских СМИ, премьер мог уйти в отставку в июле–августе из-за неудачи на недавних выборах. Исиба отреагировал на слухи и заявил, что они не соответствуют действительности.

20 июля на выборах в верхнюю палату парламента правящий блок, куда входят Либерально-демократическая партия и «Комэйто», потерял 19 мест и лишился большинства в палате советников.

После недавних выборов расклад сил в верхней палате сильно изменился. Правящая коалиция теперь имеет только 122 места из 248, потеряв 19 позиций. А оппозиция заметно усилила свои позиции — сейчас у оппозиционных партий и независимых депутатов 126 мест.

Либерально-демократическая партия все еще сохраняет лидерство в верхней палате со 101 местом, включая депутатов, которые не участвовали в текущих выборах. При этом главная оппозиционная сила — Конституционно-демократическая партия — контролирует 38 мест.