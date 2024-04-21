Премьер Израиля: американская помощь защитит западную цивилизацию

Нетаньяху поблагодарил конгрессменов США за защиту западной цивилизации

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что решение конгрессменов США об оказании военной поддержки защитит западную цивилизацию, пишет РИА Новости .

По словам главы кабинета Израиля, решение американского конгресса о выделении финансирования на вооружение «защищает западную цивилизацию».

Об этом Нетаньяху написал в соцсети Х.

Ранее в Палате представителей Конгресса одобрили законопроект об оказании военной помощи Украине, Тайваню и Израилю.