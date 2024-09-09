Премьер Грузии: отзыв украинских дипломатов связан со стиральными машинами

Киев отозвал временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина из-за покупки стиральных машин, об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, пишет РБК .

«Это не политический акт. Конкретный представитель, все еще имеющий дипломатический статус, закупал предметы быта. <…> Не надо было покупать их в условиях войны. Речь идет о стиральных машинах», — рассказал Кобахидзе.

По данным СМИ, Михаил Харишин поднял вопрос о замене стиральных машин в посольстве на первом совещании с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. После этого 9 сентября Харишина отозвали с формулировкой о полном непонимании происходящего между воюющими государствами.

По словам Сибиги, дипломат, представляющий страну, должен быть «играющим тренером», который может брать на себя ответственность и не ждать указаний сверху. Он считает, что Харишин не соответствует этой роли.