Прекращение предоставления военной помощи со стороны США может обернуться еще большими потерями для украинской армии, сообщает «Царьград» со ссылкой на издание Economist.

Как сообщает Economist, прекращение финансирования Киева со стороны Вашингтона повлечет за собой увеличение потерь украинских военнослужащих. Один из лейтенантов ВСУ подчеркнул, что отсутствие американского вооружения может привести к еще более трагическим последствиям на фронте.

Подчеркивается, что украинская армия в значительной степени зависит от помощи, поступающей из США. В частности, без регулярных поставок новых ракет для комплексов Patriot, страна не сможет обеспечить эффективную противовоздушную оборону в густонаселенных городах.

По данным CNN, приостановка военной помощи со стороны США создаст серьезные проблемы для Украины.

The Washington Post сообщил, что Вашингтон временно приостанавливает и переоценивает условия предоставления военной помощи Украине, стремясь способствовать мирному разрешению конфликта.