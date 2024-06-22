Представитель ЗАЭС: до МАГАТЭ доведут информацию об атаке ВСУ на Энергодар

До Международного агентства по атомной энергии будет доведена информация о новой атаке киевских боевиков на ключевую энергетическую инфраструктуру города-спутника ЗАЭС Энергодара, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в беседе с РИА Новости .

«Информацию о новой атаке на подстанцию и город мы доведем до инспекторов МАГАТЭ. Мы также предложим им самим оценить масштаб и степень разрушения, как только будет безопасно», — пояснила она.

Украинские военные вечером 21 июня ударили БПЛА по подстанции «Радуга», которая снабжает Энергодар. В результате атаки был поврежден трансформатор. Без электричества и водоснабжения осталась основная часть города. Также ранее была уничтожена подстанция «Луч».

Запорожская АЭС является крупнейшей станцией в Европе по числу блоков и установленной мощности. Она перешла в собственность России в октябре 2022 года.