На специальном заседании Генассамблеи ООН, приуроченном к Международному дню борьбы с односторонними санкциями, с речью выступил замглавы российского представительства при Организации Объединенных Наций Дмитрий Чумаков. Российский дипломат заявил, что введение односторонних принудительных санкций без решения Совета Безопасности ООН является незаконным и неприемлемым, сообщает Telegram-канал «На страже международного права» .

Москва поддержала позицию Группы друзей в защиту Устава ООН. Чумаков заявил, что введение односторонних принудительных санкций без решения Совета Безопасности ООН незаконно и является неприемлемым действием. Как показали выступления многих делегаций и принятая резолюция Генассамблеи под номером 79/293, все большее число стран выступает против подобной практики.

Эксперты ООН предупреждают, что санкции, введенные одними странами против других, провоцируют мировые кризисы в сферах энергетики, продуктов питания и финансов.

Страны, которые накладывают ограничения, тоже страдают от последствий. Европейские государства из-за санкций против России могут лишиться 1,6 триллиона евро за период с 2022 по 2025 год.

Несмотря на масштабное давление — более 35 тысяч ограничительных мер — Россия успешно приспособилась к новым условиям. Совместно со странами-участницами БРИКС и ШОС разрабатываются альтернативные механизмы: переход на расчеты в национальных денежных единицах, создание независимых платежных платформ и формирование безопасных транспортных коридоров.

