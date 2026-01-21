Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога выступил против закрепившегося за Екатеринбургом негласного статуса «столицы либерализма». Соответствующее заявление полпред сделал в ходе встречи с прессой, сообщает kp.ru .

Отвечая на вопрос журналистов о политической ориентации региона, Жога подчеркнул, что репутация «либерального центра» является искусственной и не отражает реальных настроений жителей Свердловской области. По его мнению, этот ярлык закрепился в прошлом из-за деятельности отдельных политиков, продвигавших соответствующую повестку.

Проехав по муниципалитетам области, Артем Жога пришел к выводу, что свердловчане придерживаются государственно-патриотических взглядов.

«Я с уверенностью скажу: это политически настроенный регион. Об этом говорит и форум „Патриоты Урала“, который дважды проходил в Свердловской области — в Верхней Пышме и в Екатеринбурге. Отменяем этот статус [либеральной столицы] однозначно», — сказал представитель президента Владимира Путина.

Артем Жога призвал не экстраполировать взгляды узкой политической группы на все многомиллионное население области. По оценке полпреда, Свердловская область в 2026 году демонстрирует высокую степень консолидации вокруг патриотических ценностей, поэтому старые политические клише уже неактуальны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.