Председателя гордумы Нижнего Новгорода Лавричева обвиняют в растрате средств
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Председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева обвиняют в растрате средств. Его уже доставили в зал суда, сообщает РЕН ТВ.
Парламентарий обвиняется в растрате при приобретении медицинского оборудования на общую сумму 22 млн рублей.
Сам Лавричев с обвинением суда не согласен.
По словам депутата, его обвиняют якобы в растрате при приобретении оборудования для женской маммографии. Однако, по его словам, он не виноват, а в деле должны разбираться следствие и суд.