Председателя гордумы Нижнего Новгорода Лавричева обвиняют в растрате средств

сегодня в 12:34

Председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева обвиняют в растрате средств. Его уже доставили в зал суда, сообщает РЕН ТВ.

Парламентарий обвиняется в растрате при приобретении медицинского оборудования на общую сумму 22 млн рублей.

Сам Лавричев с обвинением суда не согласен.

По словам депутата, его обвиняют якобы в растрате при приобретении оборудования для женской маммографии. Однако, по его словам, он не виноват, а в деле должны разбираться следствие и суд.