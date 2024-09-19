Председателем городского совета Реутова избран Николай Ковалев

В среду, 18 сентября, новый состав совета собрался на свое первое заседание. По итогам состоявшихся с 6 по 8 сентября 2024 года выборов депутатами стали 19 единороссов, по одному представителю от партий СРЗП, ЛДПР и Новые люди, а также 3 самовыдвиженца.

Кандидатуру Николая Ковалева выдвинули члены фракции «Единая Россия». До избрания депутатом он работал первым заместителем главы городского округа Реутов, курировал вопросы социальной сферы, комплексного развития территорий, благоустройства, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Из 22 присутствующих депутатов 22 проголосовали «за» избрание Ковалева председателем городского совета.

«Одним из основных достижений депутатского корпуса стало конструктивное и деловое взаимодействие с главой города, с администрацией, с нашими городскими организациями и учреждениями, — отметил Николай Николаевич в своем выступлении. — Только коллективной и совместной работой мы сможем плодотворно выполнять задачи по созданию комфортной городской среды для наших жителей для того, чтобы город в своем социально-экономическом развитии продвигался только вперед».

Первым заместителем председателя Реутовского совета депутатов избрана Анна Бабалова, заместителем председателя стала Ксения Кравченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.