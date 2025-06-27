Председатель Зинченко: Молодежное правительство Крыма создает активных граждан

Председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко рассказал, для чего нужно это ведомство в Крыму и чем оно занимается, сообщает «Крымская газета» .

Молодежное правительство Республики Крым — консультативно-совещательный орган при главе республики. Он был создан для обучения управленцев новой формации и подготовки молодого поколения для работы в системе государственной гражданской службы.

Правительство должно способствовать взаимодействию местной молодежи с исполнительными органами власти и привлечению их к участию в общественно-политической и социально-экономической жизни региона. Не менее важной задачей является и объединение учащейся, работающей и другой молодежи в единую команду.

Молодежное правительство позволит молодым людям влиться в процессы принятия решений, предоставляя им возможность активно участвовать в разработке и реализации политики. Благодаря этому регион формирует поколение активных граждан, ответственных за свое будущее. Более того, молодежь становится эффективным источником инноваций и новых подходов, а само ведомство поможет молодым людям в развитии лидерских качеств и профессиональных навыков, получении опыта в области управления и коммуникации.