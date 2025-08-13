Пражская программа военной помощи ВСУ составила миллион снарядов

сегодня в 23:38

В рамках международной инициативы, предложенной Чехией, Украина в 2025 году уже получила 1 миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Как пишет ТАСС , об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам виртуального совещания лидеров стран «коалиции желающих», поддерживающих Киев

«Благодаря чешской инициативе мы уже поставили на Украину в этом году миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов», — заявил Фиала, чьи слова приводит агентство ČTK.

Эта программа, запущенная после февраля 2022 года, объединяет около 20 западных государств, финансирующих закупки вооружений для Украины в третьих странах.

Объемы поставок продолжают расти: если в 2024 году Украина получила 1,5 миллиона снарядов по этой схеме, то в текущем году планируется передать уже 1,8 миллиона единиц.

Чешские СМИ отмечают, что пражская инициатива стала важным дополнением к прямой военной помощи от западных союзников, помогая компенсировать дефицит боеприпасов на фронте.