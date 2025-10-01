Правительство США приостановило работу из-за отсутствия согласованного бюджета

В США правительственные учреждения приостановили свою работу, потому что американский Конгресс не смог согласовать проект закона о продлении финансирования их деятельности. Это произошло в среду с 00:00 по восточному времени (07:00 по Москве), сообщает «Интерфакс» .

Директор управления административно-бюджетной политики Белого дома Рассел Воут написал главам федеральных учреждений, что пострадавшие агентства должны выполнить планы по упорядоченному закрытию.

В Штатах до среды действовал закон о временном финансировании работы таких ведомств, который приняли в марте до 30 сентября. При этом ранее Палата представителей одобрила законопроект, касающийся продления временного финансирования до 21 ноября, но 30 сентября его не смог принять Сенат. Эти действия и привели к шатдауну.

Разногласия по данному вопросу возникли из-за повышенных субсидий по Закону о защите пациентов и доступном здравоохранении, более известном как Obamacare (его подписал экс-президент Барак Обама в 2010 году). Демократы в Конгрессе хотят, чтобы выплаты сохранились на уровне пандемии коронавируса, а контролирующие Конгресс республиканцы выступают за уменьшение до начального уровня, так как пандемия уже закончилась.

Президент страны Дональд Трамп в конце сентября заявил журналистам, что шатдаун может быть причиной массового сокращения в федеральном правительстве.

