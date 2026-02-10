Правительство РФ запускает «Гильотину отчетности» в госуправлении

Следующий этап развития системы государственного управления в РФ — это «Гильотина отчетности», запускаемая кабмином. Об этом заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, сообщает ТАСС .

Проект направлен на установление единых правил запроса данных у регионов. Также ожидается, что с его помощью будет сокращена избыточная административная нагрузка на субъекты РФ.

Григоренко отметил, что единая система отчетности будет запущена на базе ГАС «Управление». Запрашивать можно будет только те отчеты, которые она содержит.

Регионам не придется заполнять формы вручную. Им нужно будет настраивать автоматическую выгрузку данных в единые витрины.

Ранее Минюст России ввел единую электронную отчетность для некоммерческих организаций. Она должна предоставляться исключительно в электронном виде через личный кабинет НКО на специализированном портале министерства.

