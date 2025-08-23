Морские порты ДНР и Запорожья открыли для иностранных судов

Правительство России официально включило морские порты Мариуполь (Донецкая Народная Республика) и Бердянск (Запорожская область) в перечень открытых для захода иностранных судов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Данное решение отражает интеграцию этих территорий в экономическое и правовое пространство России после проведения референдумов осенью 2022 года. Порт Бердянска расположен на побережье Азовского моря, а Мариуполь является ключевым морским узлом на Азовском море.

В мае 2022 года украинские власти официально закрыли эти порты «до восстановления контроля», однако теперь они функционируют в соответствии с российским законодательством.

Открытие портов для международного судоходства будет способствовать развитию региональной экономики и восстановлению торговых потоков.