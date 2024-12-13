Правительство Молдавии не отправили в отставку
Оппозиции Молдавии не хватило голосов для отставки правительства
Оппозиции Молдавии не хватило голосов для отставки правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера парламента Игоря Гросу.
Инициатива о вотуме недоверия правительству премьера Молдавии Дорина Речана набрала 18 голосов при необходимом минимуме в 51 голос, указано в публикации.
Депутаты подняли вопрос из-за неготовности властей страны к преодолению энергетического кризиса.
Ранее парламент Молдавии ввел в стране режим ЧП на 60 дней из-за неясных перспектив транзита российского газа по территории Украины.