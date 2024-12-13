Правительство Молдавии не отправили в отставку

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Оппозиции Молдавии не хватило голосов для отставки правительства

Оппозиции Молдавии не хватило голосов для отставки правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера парламента Игоря Гросу.

Инициатива о вотуме недоверия правительству премьера Молдавии Дорина Речана набрала 18 голосов при необходимом минимуме в 51 голос, указано в публикации.

Депутаты подняли вопрос из-за неготовности властей страны к преодолению энергетического кризиса.

Ранее парламент Молдавии ввел в стране режим ЧП на 60 дней из-за неясных перспектив транзита российского газа по территории Украины.