Правительство Израиля утвердило решение Нетаньяху по Газе

Кабмин Израиля утвердил решение Нетаньяху об оккупации города Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

Ранее израильские СМИ сообщили, что правительство страны приняло решение о полной оккупации сектора Газа. Это решение связано с ситуацией вокруг израильских заложников, которых, как сообщается, ХАМАС отказывается освобождать.

Израильский телеканал «12», ссылаясь на источники в администрации премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщал, что руководство страны считает необходимым начать активные действия немедленно, иначе заложники могут погибнуть от голода, а ХАМАС продолжит контролировать сектор Газа. По данным этих же источников, освобождение пленных теперь возможно только при условии полной капитуляции ХАМАС.