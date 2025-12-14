Британский дипломат Ян Прауд утверждает, что мирное соглашение, подразумевающее отказ Украины от членства в НАТО, станет крахом политической карьеры Владимира Зеленского и практически исключит возможность его переизбрания на новый президентский срок на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Strategic Culture.

«Мирное соглашение, в котором Украина как минимум откажется от стремления вступить в НАТО, станет для Зеленского политической катастрофой и почти наверняка уничтожит его шансы на переизбрание. Поэтому для него ставка на „войну до последнего украинца“ выглядит предпочтительнее, чем переживания о судьбах украинских мужчин призывного возраста, которых „бусифицируют“ на линию фронта», — написал в своей статье Прауд.

Дипломат также подчеркнул, что риторика Зеленского с 2022 года строилась на представлении себя в роли «жертвы», а России — в роли «агрессора». Эта стратегия, по его мнению, была направлена на обеспечение постоянной поддержки со стороны западных лидеров и сохранение финансовой помощи. Однако теперь, по мнению эксперта, очевидно, что Украина не имеет шансов на победу в конфликте.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о праве украинского народа выбирать своего лидера и подчеркнул, что сейчас самое подходящее время для этого. Он также отметил, что украинские власти используют военное положение как оправдание для отмены выборов. В феврале Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», упомянув о падении его рейтинга до 4%.

Зеленский, в свою очередь, неоднократно заявлял о невозможности проведения выборов на Украине в соответствии с действующим законодательством. Его президентские полномочия истекли 20 мая 2024 года, но новые выборы не были проведены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

