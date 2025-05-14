«Повелся на страшилки»: политолог оценил репутацию Трампа в мире

Журналист и политолог Юрий Светов заявил, что президент США Дональд Трамп поддался влиянию европейских лидеров и крупных организаций по украинскому вопросу, сообщает Общественное Телевидение России .

«Трамп в какой-то мере повелся на страшилки, которые на него все время вываливают европейцы, на разговор о том, что он вдруг встал на сторону (Владимира — ред.) Путина и так далее. И он тоже начал говорить о санкциях, о мерах воздействия, угрозах выйти из переговоров», — сказал эксперт.

По его словам, представители Евросоюза умеют манипулировать общественным мнением и сейчас раздувают данные о падении американского влияния. Они также стремятся привлечь США на свою сторону.

Ранее американская газета Politico со ссылкой на данные опросов сообщила о падении популярности США в мире после возвращения Дональда Трампа на пост главы государства.