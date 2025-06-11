Потеряно взаимопонимание: аналитики оценили совместимость Маска и Трампа

Аналитики дейтинг-приложения Twinby проанализировали совместимость президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска и попытались выяснить, почему случился разлад в их отношениях, сообщает Газета.ru .

Согласно исследованию, совместимость политика и предпринимателя оценивается в 59%, что является вполне неплохим показателем.

Аналитики сервиса добавили, что Трамп является классическим представителем типа ESTP. Психологи называют таких людей «непоседами», так как они живут настоящим моментом, полагаются на интуицию при принятии решений, любят зажигать толпу и находиться в центре внимания. Так и американский президент не может жить без «огонька». Сначала Маск понравился ему, так как он всегда находится в центре внимания прессы, а его проекты, романы, имена детей интересны всем.

«Правда, как показало исследование, Маск — полная противоположность Трампа. Как INTJ („стратег“), он мыслит категориями будущего, тщательно планирует каждый шаг и способен годами работать над проектом, который другие считают фантастикой. В личных отношениях такие люди ценят глубокие содержательные разговоры — так может Дональд мало с ним говорил», — установили эксперты.

Так, аналитики пришли к выводу о том, что Трампу могло не хватить ярких эмоций от Илона, так как люди типа INTJ обычно очень холодны эмоционально и погружены в собственные мысли. Главной проблемой такого союза является несовпадение ритмов. Президент США хочет действий и их результатов прямо сейчас, а бизнесмен действует в перспективе.