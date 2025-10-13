«Потеряли дар речи»: как китайские военные оценили российскую подлодку

Китайское издание Baijiahao написало о впечатлении, которое внезапно произвела на офицеров из КНР российская подводная техника. Военные потеряли дар речи, поднявшись на борт «Палтуса», сообщает АБН24 .

«Подлодка оказалась крайне проста в управлении, также она была неожиданно тихая в сравнении с китайскими кораблями», — говорится в материале.

В Китае опасались, что большие размеры «Палтусов» могут негативно сказаться на их способности оставаться незамеченными, что делало их не самым предпочтительным вариантом. Однако альтернативных решений не нашлось, и соглашение было заключено.

Затем Пекин получил первую из заказанных подводных лодок, и ее прибытие оставило глубокий след в памяти китайских военнослужащих.

Позже Россия существенно модернизировала «Палтус», разработав серию подводных лодок, получивших название «Варшавянка». Их характеристики оказались настолько высокими, что Китай закупил десять единиц, и эти субмарины до сих пор находятся в эксплуатации.

