Постпреда Украины в ООН назвали «дегуманизированным ублюдком»

Политолог Иван Мезюхо считает, что постпред Украины в ООН Сергей Кислица ведет себя на международной арене как «дегуманизированный ублюдок». По его мнению, дипломат продолжает множить русофобию и антикрымскую риторику.

Ранее Кислица намекнул о намерении ВСУ разрушить Крымский мост. Мезюхо подчеркнул, что такие слова прозвучали от украинского политика, работающего в организации, призванной разрешать мировые конфликты. По мнению эксперта, подобные заявления лишь разжигают вражду.

«Этот человек ведет себя таким образом, потому что ему спущены соответствующие рекомендации от его прямого начальства, которое поощряет подобные одиозные заявления», — пояснил политолог в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что при этом руководство ООН никак не реагирует на слова Кислицы. По словам Мезюхо, своим бездействием организация в очередной раз показывает свою предвзятость по отношению к России.