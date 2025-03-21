Постпред Ульянов ответил на заявления ЕС о мире через силу анекдотом

По мнению российского постоянного представителя в Вене, стремление отдельных европейских политиков установить мир силовыми методами вызывает ассоциации со старым советским анекдотом, сообщает «Царьград» .

Михаил Ульянов, представляющий Россию при международных организациях в Вене, выразил недоумение в связи с агрессивной риторикой некоторых европейских лидеров, полагающих, что мир в украинском конфликте может быть достигнут посредством силы.

«Это напоминает советский анекдот: И пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется», — так он прокомментировал ситуацию.

Дипломат также подчеркнул, что угрозы подобных действий со стороны европейских лидеров несут в себе значительные риски.