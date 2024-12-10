Постпред Сирии в ООН не ответил на вопрос о будущем российских военных баз

Постпред Сирии в ООН ушел от ответа на вопрос о российских базах

Постпред Сирии в ООН ушел от ответа на вопрос о будущем российских баз в республике, пишет RT .

«У меня нет информации на этот счет», — сказал дипломат.

Он добавил, что глава МИД Сирии остается в Дамаске для консультаций с новым правительством.

Постпредство Сирии в ООН продолжает работать, отметил он.

Ранее в Кремле заявили, что говорить о будущем российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе преждевременно.