Постпред Сирии в ООН не ответил на вопрос о будущем российских военных баз
Постпред Сирии в ООН ушел от ответа на вопрос о российских базах
Постпред Сирии в ООН ушел от ответа на вопрос о будущем российских баз в республике, пишет RT.
«У меня нет информации на этот счет», — сказал дипломат.
Он добавил, что глава МИД Сирии остается в Дамаске для консультаций с новым правительством.
Постпредство Сирии в ООН продолжает работать, отметил он.
Ранее в Кремле заявили, что говорить о будущем российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе преждевременно.