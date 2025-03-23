Постпред РФ в Вене удивился решению Евросоюза по украинским СМИ
Ульянов: в ЕС странно понимают «независимость» украинских СМИ
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В Брюсселе странно понимают «независимость» украинских СМИ, финансируя их из бюджета Евросоюза, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Евросоюз принял решение увеличить финансирование „независимых украинских СМИ“ на 10 млн евро. Интересно, а как в Евросоюзе понимают значение слова „независимый“?» — написал дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее в Брюсселе заявили о выделении еще 10 млн евро для финансирования "независимых медиа" на Украине.
На такой шаг в ЕС пошли после решения американских властей о прекращении действия ряда программ по поддержке Украины и иных государств.