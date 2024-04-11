Постпред РФ при ОБСЕ: Запад замалчивает террор в отношении граждан России

Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич отметил, что официальные лица стран НАТО замалчивают террор в отношении россиян и поощряют такие действия, сообщает ТАСС.

Лукашевич выступил на специальном заседании постоянного совета организации, посвященном теракту в КЦ «Крокус Сити Холл». По его словам, Запад не только замалчивает террор в отношении жителей РФ, но и поощряет его.

«В этой связи Следственный комитет России возбудил 9 апреля 2024 года уголовное дело», - сказал он.

При теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем 22 марта, погибли более 140 человек. По уголовному делу проходят свыше 10 фигурантов, в том числе и сами исполнители атаки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в «Крокусе» без родителей остались 7 ребят.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.