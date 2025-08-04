Посольству ФРГ в Москве выразили протест из-за непризнания Курил российскими

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4 августа Посольству Германии в Москве заявили протест из-за сказанных 25 июля слов послом ФРГ в Японии П. Зигмундом. Он поставил под сомнение суверенитет и юрисдикцию России над южными Курильскими островами и таким образом открыто посягнул на территориальную целостность страны, сообщается на сайте МИД РФ .

Кремль принял их в состав по окончанию Второй мировой войны. Южные Курильские острова считаются российскими в соответствии с послевоенными договоренностями союзных государств. Также это прописано в Уставе ООН.

Суверенитет РФ над Курильскими островами является неоспоримым. ФРГ призвали не поддерживать ничтожные территориальные притязания Японии.

Курильские острова вошли в состав Советского Союза после Великой Отечественной войны. Они стали Сахалинской областью.