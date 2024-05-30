Инструкторы НАТО, которые находятся на Украине, также являются законной целью российских военных, заявил представитель посольства РФ в Канаде, пишет РИА Новости .

Заявление канадских властей, что они не ограничивают Киев в применении поставляемого ему оружия, по словам дипломата, не повлияют на обстановку на поле боя. Украина по получит никакого преимущества, так как ВС РФ имеют все возможности для нейтрализации угроз.

«Канада и ее союзники также должны знать, что военные или так называемые инструктора из стран НАТО, находящиеся на территории Украины и обслуживающие и помогающие использовать переданное Киевом оборудование, — легитимная цель для российских вооруженных сил», — указали в посольстве.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли ранее заявила, что Оттава не ограничивает Киев в применении своего оружия. Министр призвала занять «прогрессивную позицию», так как Россия якобы «красных линий не придерживается».